GIUGLIANO. Non si danno pace i familiari di Angela Brandi, la ragazza di 24 anni morta dopo esser stata dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I fatti martedì 24 gennaio. Arriva poi la tragica notizia da parte dei medici.

Ad oggi ancora la famiglia non conosce le cause del decesso e si chiedono come mai quei sintomi così gravi da portare la giovane alla morte, sono stati presi sotto gamba. Intanto due medici dell’ospedale Santa Maria Delle Grazie sono accusati di omicidio colposo e risultano iscritti nel registro degli indagati.