Andriy Shevchenko è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante. Considerato uno dei più forti di sempre della sua generazione, ha esordito nella Dinamo Kiev, vincendo ben cinque campionati e tre coppe nazionali. Scopriamo più nel dettaglio la sua vita privata e professionale.

Andriy Shevchenko: chi è, età, carriera, oggi

Andriy Shevchenko è nato a Dvirkivcsyna il 29 settembre 1976, sotto il segno della Bilancia. Ha 45 anni ed è alto 183 cm. Cresciuto nella Dinamo Kiev, squadra che gli ha permesso di esordire tra i professionisti e, soprattutto, di mettere in mostra le sue qualità, svolge la parte principale della propria carriera nella squadra del Milan. Con la maglia rossonera, infatti, riesce a raggiungere traguardi importanti sia a livello di club che strettamente personale.

Soprannominato Sheva, nel 2004 ha vinto il prestigioso Pallone d’oro. Nel 2006, decide di andare via dal Milan per passare al Chelsea. Ritorna poi in prestito nel club rossonero due anni dopo. La sua carriera da calciatore si chiude definitivamente con la Dinamo Kiev nel 2012, dopo aver portato a termine tre stagioni importanti.

Successivamente, diventa allenatore, intraprendendo l’esperienza più importante in questo settore sulla panchina dell’Ucraina. Ha avuto una breve parentesi anche con il Genoa, dove tuttavia non ha particolarmente brillato ed è stato per una tempistica di soli due mesi.

Dal 2018, è opinionista di DAZN, piattaforma che trasmette le partite di Serie A.

Andriy Shevchenko: moglie, vita privata, dove vive

In merito alla sua vita privata, Andriy Shevchenko è sempre stato molto riservato, cercando di mantenere sempre un velo di privacy sulla sua sfera sentimentale.

Al suo fianco, ormai da diversi anni, c’è la moglie Kristen Pazik, modella statunitense conosciuta nel 2002 e sposata due anni dopo. La coppia ha anche quattro figli: Christian, Jordan, Olksandr e Ride Gabriel. Uno dei suoi bambini ha avuto come padrino Silvio Berlusconi.

Andriy Shevchenko abita insieme alla sua famiglia a Londra. Nella capitale inglese, aveva preso casa nel 2006, quando era stato acquistato dal Chelsea.

Andriy Shevchenko: Instagram

Andriy è molto amato e seguito sui social: il suo profilo Instagram, conta circa 1 milione e 100mila followers, con cui condivide diversi scatti in merito alla sfera personale e professionale.