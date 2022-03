Andrea Delogu è una nota conduttrice televisiva, radiofonica, scrittrice e attrice. Di origine sarda, è nata all’interno della comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Andrea Delogu: chi è, età, San Patrignano

Andrea Delogu, all’anagrafe Maria Andrea Delogu, è nata a Cesena il 23 maggio 1982, sotto il segno dei Gemelli. E’ di origini sarde ma, nei primi anni di vita, cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Il padre, Walter Delogu, accolto nella comunità, diviene poi l’autista di Vincenzo Muccioli fino al 1994.

Andrea Delogu: marito, fidanzato, figli

In merito alla sua vita privata, Andrea è stata sposata con l’attore Francesco Montanari: la coppia è convolata a nozze nel 2016 e la loro relazione è durata fino al gennaio 2021, momento in cui hanno annunciato la separazione. I due non hanno avuto figli.

Successivamente, le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui anche quello con Stefano De Martino, definito solo un amico.

Attualmente, starebbe frequentando Luigi Bruno, giovanissimo modello residente a Milano: da alcuni scatti, sarebbe stata immortalata insieme al ragazzo, mentre si scambiavano un bacio.

Andrea Delogu: Instagram

La Delogu è molto seguita e amata sui social: il suo profilo Instagram, conta quasi 500mila followers, con cui Andrea condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.

Andrea Delogu: carriera

Andrea inizia la sua gavetta in radio e debutta in tv nel 2002, nello show di Italia 1, Mai Dire Domenica. Nel 2004, è una delle ragazze di Campioni, il sogno, reality sportivo. Conduce, inoltre, dal 2014, per tre edizioni, il programma Stracult e nel 2015 è alla guida de Il processo del lunedì.

Attualmente conduce, dal lunedì al venerdì, “La Versione delle Due” su Rai Radio Due insieme a Silvia Boschero.