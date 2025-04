Piazza Capri torna teatro di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, intorno alle ore 18, il rione Villa di San Giovanni a Teduccio è stato scosso da una nuova sparatoria. Fortunatamente, anche stavolta, non si registrano feriti.

Ancora spari in Piazza Capri: paura a San Giovanni a Teduccio, nessun ferito

I residenti hanno udito numerosi colpi d’arma da fuoco e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale, che hanno trovato a terra dodici bossoli calibro 9×21. Quattro proiettili hanno colpito un’auto parcheggiata nei pressi della piazza.

La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista, ma il gesto appare chiaramente intimidatorio.

La tensione in piazza Capri è ormai palpabile. Solo pochi giorni fa, la sera del Venerdì Santo, la stessa area era stata teatro di un altro episodio di fuoco. Anche in quella circostanza, ignoti avevano sparato all’impazzata proprio mentre dalla parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes stava per partire la Via Crucis. Il panico tra i fedeli fu tale da costringerli a rifugiarsi all’interno della chiesa. Un gesto che aveva profondamente colpito la comunità locale e spinto l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, a manifestare la sua vicinanza scegliendo proprio quella parrocchia, al cuore del rione Villa, per celebrare la veglia pasquale del Sabato Santo.