L’ennesimo colpo fallito della banda del buco alla banca Monte dei Paschi di Siena di via Aniello Palumbo a Giugliano. Ieri pomeriggio i malviventi erano riusciti ad entrare dal pavimento ma non avevano studiato tutto nei minimi dettagli. A quanto pare, la cassaforte in quel momento non poteva essere aperta per il sistema temporizzato.

Ancora ‘banda del buco’ a Giugliano, s’indaga sui percorsi sotterranei

Poi l’allarme della filiale è scattato subito ed in pochissimo tempo è giunta sul posto la volante della Polizia di Stato. Così i rapinatori – almeno 4 uomini – sono subito scappati a mani vuote. Pochi minuti di terrore per il direttore ed altri dipendenti presenti in filiare anche dopo la chiusura al pubblico. Ora le indagini degli agenti del locale commissariato si concentano soprattutto sul sottosuolo.

E’ l’ennesima volta che si prova un colpo simile in questa banca (sempre falliti) ed altre attività del centro giuglianese potrebbero essere a rischio. Ecco perché sono in corso controlli a tappeto sulla estesa rete fognaria che va da via Aniello Palumbo al Corso Campano e relative traverse. L’ultimo raid messo a segno dalla banda del buco è avvenuto la scorsa estate col furto nel negozio “Aristocratica”. Nel 2020 fu svaligiata poi la tabaccheria di via Aviere Mario Pirozzi. Ed ancora i vari raid (tentati o consumati) nella tabaccheria di piazza Annunziata o alle banche Unicredit e Popola di Novara.

Resta alta l’attenzione degli inquirenti dopo il colpo fallito di ieri pomeriggio per prevenire ulteriori tentativi della banda del buco nel centro cittadino con la mappatura e l’aumento della vigilanza dei passaggi sotterranei. L’inchiesta portata avanti dalla Polizia di Stato in questo momento si concentrerebbe soprattutto sui percorsi utilizzati dai malviventi.