Da ieri non si fa altro che parlare del caso della “noce moscata sniffata” ad Amici. A Capodanno sei allievi del noto programma di Canale 5 si sarebbero resi protagonisti di un comportamento grave messo in atto in Casetta. Una vicenda che Maria De Filippi non ha ancora raccontato in tv ma che è costatata l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi.

Amici e il caso della noce moscata sniffata dagli allievi: la decisione della produzione

In attesa della puntata di domenica 15 gennaio, nel daytime di oggi la produzione del programma sono state mostrate le immagini dei sei allievi che sono stati isolati in una zona della casetta nell’attesa di conoscere la punizione per quello che hanno fatto la notte del 31 dicembre. Anche se per pochi minuti, dunque, i fan di Amici hanno visto Wax, Maddalena, Valeria, NDG, Samu e Tommy Dali fare le valigie e spostarsi in un’area della casetta. C’è chi non è riuscito a trattenere le lacrime come Maddalena: “Sto rovinando il mio sogno”, ha detto singhiozzando.

Mentre Valentina/Guera ha commentato ironicamente, mostrando la sua maglia: “Non ho fatto in tempo nemmeno a mettermela”. Molto duri verso loro stessi anche Tommy Dali (“Che schifo”) e NDG (“Mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono un testa di m…”), che si sono confrontati in giardino subito dopo il fattaccio. Non è chiaro, al momento, se i sei allievi verrano squalificati o se la produzione di Amici ha prenderà in considerazione altri provvedimenti disciplinari.

Intanto, su Twitter e Tiktok si sono moltiplicate le ipotesi su quanto sarebbe accaduto a Capodanno: c’è chi ha parlato di uso di stupefacenti, chi di effusioni amore di gruppo, altri ancora di troppi bicchieri di vino bevuti e, quindi, di altri comportamenti adottati diversi dall’uso distorto della noce moscata.