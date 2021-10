E’ finito nella bufera Striscia la Notizia per aver consegnato il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che tra l’altro l’avrebbe anche tradita.

Angiolini e Allegri, la love story finisce con un tradimento: bufera per il tapiro di Striscia

In queste ore centinaia di utenti sui sociale anche diverse colleghe dell’ex volto di Non è la Rai si sono schierati dalla sua parte, accusando il tg satiro di aver dimostrato poca sensibilità di fronte ad un momento simile.

Anche la figlia di Ambra, Jolanda, 17 anni, nata dalla storia d’amore con Francesco Renga, è scesa in campo per difendere la madre. L’adolescente, attraverso una storia su Instagram, si domanda se sia così importante “infierire” in questo modo. Si chiede perché Valerio Staffelli non abbia raggiunto Torino per dare il Tapiro all’allenatore bianconero, anziché recarsi a Milano da sua madre.

“Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”.

L’ira di Laura Chiatti

Oltre a Jolanda, c’è anche Laura Chiatti tra coloro che non hanno gradito questo tapiro. L’attrice si è detta infastidita per questo servizio e ha difeso Ambra anche in qualità di donna. “Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. […] Essere un personaggio pubblico consiste nell’essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa. Il tapiro forse andava consegnato all’uomo che evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l’ironia”.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Tra le critiche, spunta anche quella di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista si è scagliata contro Staffelli e anche Vanessa Incontrada.

“Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui – il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialità, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo”.

“Vanessa potevi tirarti fuori”

Poi, rivolgendosi a Vanessa Incontrada, scrive: ““Una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”.