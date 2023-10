Un ‘patteggiamento’ per il bene del Napoli. Ma un patto per ricompattare l’ambiente. E’ l’appello, quasi provocatorio, del giornalista Carlo Alvino durante la trasmissione “Dillo ad Alvino”, appuntamento quotidiano dalle ore 18.15 alle 20 su Teleclubitalia canale 77.

“Sono rientrati anche i nazionali ed il gruppo è pronto a ripartire da Verona. De Laurentiis ha ricordato a tutti che questa squadra solo pochi mesi fa ha vinto lo scudetto. Un presidente motivatore in questi giorni a Castel Volturno anche, e soprattutto, con Rudi Garcia, che forse si è sentito un po’ un corpo estraneo nella prima fase. Ora è il momento di voltare subito pagina a partire da Verona e smetterla con le polemiche per il bene del Napoli. Adesso faccio una proposta: patteggiamo anche noi, visto che ora va di moda ricompattiamo l’ambiente. Il presidente ha capito di aver sbagliato con le dichiarazioni su Garcia durante l’evento alla Luiss, non si aspettava uscissero fuori ma è il momento di metterci una pietra sopra”.

“Incontro tra Calenda, Meluso e Micheli? Forse potrebbe essere la riapertura di un dialogo dopo il patto di agosto non rispettato da Osimhen.”

“Adl su Garcia? Giusto faccia il pompiere adesso. Su alcune cose mente sapendo di mentire, come quando dice che Antonio Conte è solo una pettegolezzo, ma posso comprenderlo. Ha il dovere di difendere il suo allenatore e fa bene a sottolineare il coraggio di Garcia a prendere il Napoli dopo lo scudetto di Spalletti.”