Un altro napoletano sparito in Messico. Si tratta di Leonardo Franco, 43 anni. Di lui non si hanno più notizie da otto mesi. Da oggi prendono ufficialmente il via le ricerche.

Altro napoletano sparito in Messico: partono le ricerche di Leonardo Franco

Le ultime notizie risalgono a ottobre 2023. Leonardo – per gli amici Nando – era partito da via Foria alla volta dello stato di Guanajuato, nei pressi di Leon, per fare il venditore ambulante. Il giorno della scomparsa arriva al papà, Antonio, una strana telefonata: è un amico di Nando, che lo rassicura. Però da quel momento del 43enne non si hanno più notizie.

È ancora un amico di Nando, qualche giorno dopo, a contattare la famiglia. Si teme che sia stato rapito. Viene ritrovata una valigia del napoletano in un albergo di Leon. Lui non c’è, ci sono però gli effetti personali dell’ambulante. Gli ultimi sviluppi, nel novembre scorso, sono stati poi resi noti dall’avvocato Ferrandino: l’automobile di Leonardo Franco è stata rinvenuta a circa un’ora da Leon. La famiglia avrebbe ricevuto una richiesta di riscatto per la liberazione del 43enne. Poi il nulla.

Le ricerche

La Commissione nazionale messicana per la ricerca delle persone scomparse ha dato ufficialmente il via alle ricerche. In Messico è arrivato il papà di Nando che parteciperà alle ricerche. Condotte sul campo da personale delle forze dell’ordine di Guanajuato, la squadra speciale investigativa delle persone scomparse, l’Esercito e la Marina. “Per la prima volta nella storia degli scomparsi italiani viene organizzata un’operazione di intelligence è operativa come quella che in queste ore è in corso in Messico. Forniremo ogni contributo necessario per portare a casa Nardo” ha dichiarato l’avvocato Luigi Ferrandino.

Il precedente

La vicenda richiama alla memoria la storia dei tre napoletani del centro storico spariti in Messico il 31 gennaio 2018. A far perdere le proprie tracce, a seguito di un presunto rapimento, Raffaele Russo, 60 anni, Antonio Russo, 25 anni, e Vincenzo Cimmino, 29 anni. Di loro, purtroppo, non si hanno avute più notizie.