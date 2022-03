Aveva appena 13 anni, Antonio Cennamo. Una vita davanti, tante esperienze da fare. Invece la sua esistenza si è spezzata anzitempo. Ieri mattina la mamma l’ha trovato esanime sul letto, probabilmente spirato nel sonno.

Lutto in Cilento, Antonio muore nel sonno a 13 anni

Antonio era un ragazzo vispo e allegro. Frequentava la terza media. Niente lasciava presagire quello che sarebbe accaduto nel weekend. E’ mattina: la mamma entra nella sua stanza per svegliarlo, nella casa di Atalvilla Silentina dove abitano insieme al papà, fa il suo nome. Antonio non risponde. La donna si insospettisce, si avvicina al letto e prova a scuoterlo. Niente: il 13enne non dà cenni di risposta. A quel punto scatta l’allarme, arrivano i soccorsi in casa. I sanitari del 118, sotto gli occhi disperati della mamma, provano a rianimare un bimbo strappato precocemente alla vita.

Le cause

Non c’è ancora certezza sulle cause del decesso. Il 13enne è stato ritrovato con la pancia rivolta verso il letto. Soffriva di epilessia e in questo caso a stroncarlo potrebbe essere stata una crisi respiratoria avvenuta nel sonno. Ad ogni modo appare certa la causa naturale della morte.

Il cordoglio

La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità di Atalvilla Silentina, il comune del Cilento dove Antonio viveva insieme alla sua famiglia. Il padre del 13enne lavorava da anni presso l’agriturismo dell’ex sindaco Antonio Marra, oggi assessore.

Ieri non sono mancate le parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia Cennamo anche da parte del primo cittadino del comune del salernitano. «Il sindaco, la giunta, l’amministrazione comunale tutta e l’intera comunità altavillese si stringono attorno alla famiglia Cennamo per la scomparsa prematura del piccolo Antonio – comunicano dalla pagina Facebook del Comune – Un dolore che nessuno potrà mai colmare soltanto la vicinanza di tutti noi in qualche maniera forse risolleverà i genitori, il fratellino, la famiglia tutta. Vi siamo vicini».

I funerali di Antonio Cennamo

Oggi pomeriggio, alle 15, l’interà comunità del paese si riunirà nella chiesa del convento di San Francesco per l’ultimo saluto al giovanissimo morto nel sonno. Attesa la presenza di amici, parenti e conoscenti.

Il paese cilentano di Altavilla Silentina era stato già scosso pochi mesi fa da un’altra tragedia. Come ricorda il sindaco del comune di 7mila anime a nord di Agropoli, Francesco Cembalo, una ragazzina più o meno della stessa età di Antonio è morta per patologie cardiache che non le hanno lasciato scampo. Due lutti nel giro di poco tempo che hanno segnato la coscienza collettiva della comunità cilentana.