Irpinia, ancora un incidente mortale: motociclista 31enne travolto e ucciso da auto

Ancora un incidente mortale in Campania. Ieri, sulla Statale 303 dell’Alta Irpinia, un motociclista 31enne ha perso la vita dopo l’impatto con una macchina proveniente dalla direzione opposta.

Irpinia, motociclista 31enne muore travolto da auto

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in sella alla sua moto lungo la Statale quando si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto condotta da una donna di 47 anni proveniente dall’altra direzione. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Purtroppo, però, il centauro è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi.

La donna è stata invece medicata nell’ospedale di Ariano Irpino: le sue condizioni non sono preoccupanti. L’incidente si è verificato nei pressi del bivio che collega l’Alta Irpinia alla Valle dell’Ufita. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Non si esclude che sia stata l’automobilista a invadere la corsia opposta. Da chiarire le cause.