La Protezione Civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo arancione fino alle 21 di domani, venerdì 16 settembre. I comuni più a rischio sono Napoli e quelli della provincia, l’area vesuviana e la Penisola Sorrentino-Amalfitana.

Allerta meteo in Campania

Secondo gli esperti meteo, si prevedono temporali anche di forte intensità. Le forti piogge potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l’allerta è arancione, a frane e colate rapide di fango e caduta massi.

In tutta la Campania si prevede un rischio idraulico e idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali.

Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse o aperte

Come già accaduto in passato, le condizioni meteorologiche avverse potrebbe condizionare l’apertura delle scuole nei comuni più a rischio. Al momento non è stata presa nessuna decisione da parte delle istituzioni.

Non è da escludere, però, che domani mattina, in base al livello di criticità delle condizioni meteo, alcuni sindaci optino in extremis per la sospensione delle lezioni.

Scuole chiuse in Toscana

Decisa già, invece, la chiusura degli istituti in alcuni comuni della Toscana sempre per l’allerta meteo di colore arancione. Nella giornata di domani mattina, infatti, le scuole resteranno chiuse in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico in seguito all’allerta meteo che la protezione civile della Regione Toscana ha diramato fino alle 7 di domani. La decisione è stata presa dai sindaci dell’Unione dei Comuni della Lunigiana e riguarderà le scuole di tutti i comuni della Lunigiana.