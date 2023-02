“Presenza di salmonella”, è questo il motivo che ha portato il Ministero della Salute a pubblicare oggi, lunedì 20 febbraio 2023, una nuova allerta alimentare sul proprio sito web ufficiale.

Allerta alimentare: salame ritirato dai supermercati italiani

Il richiamo riguarda un lotto di salame strolghino sottovuoto a marchio Salumificio Galli Remo di Cogozzo di Viadana, in provincia di Mantova al confine col Parmense. Il lotto interessato dal ritiro, come chiarito nella nota diffusa dal ministero della Salute, è il numero 16, che ha come marchio di identificazione il codice IT 1212 L CE.

Il prodotto è stato ritirato per la presenza di salmonella spp, e nelle avvertenze della nota ministeriale è fortemente raccomandato di non consumare il prodotto e, se possibile, riportarlo al punto vendita nel quale è stato acquistato.