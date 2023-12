Allarme sicurezza nell’area flegrea, in modo particolare a Pozzuoli. Qui si registra un boom di rapine e furti, soprattutto di vetture. Ed è proprio per far fronte al fenomeno criminale che è nato un gruppo Facebook chiamato “auto rubate Pozzuoli”: un’idea partita da un cittadino che si è diramata a macchia d’olio coinvolgendo più di 350 persone.

Allarme sicurezza a Pozzuoli, furti di auto in città: nasce gruppo su Facebook per raccogliere segnalazioni

Nel gruppo cittadino, gli utenti postano fotografie con numeri di targa, orari dei furti ed altri dettagli che possono aiutare al ritrovamento delle auto o dei mezzi a due ruote scomparsi. Il boom di microcriminalità si avverte anche nella periferia di Pozzuoli: nel quartiere Monteruscello, in area mercatale, arrivano richieste di aiuto dai cittadini. Anche qui, i raid si verificano con una certa frequenza rendendo la zona poco sicura.

Segnalazioni arrivano non solo dal centro, ma anche da altre strade periferiche. Insomma, i puteolani provano a darsi da fare nella speranza di ritrovare al più presto i veicoli portategli via dai criminali.