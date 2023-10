Il simbolo della schiacciata fiorentina è finalmente a Napoli. “All’Antico Vinaio” ha aperto ufficialmente al pubblico oggi, sabato 21 ottobre. Il negozio, presente su corso Umberto numero 28, porterà all’assunzione di 22 persone.

All’Antico Vinaio, oggi inaugurato il nuovo locale a Napoli

Un successo inarrestabile per Tommaso Mazzanti, divenuto famoso sui social per il suo tormentone “Bada come la fuma”, che con quello di Napoli inaugura il suo 19° locale. Nonostante la pioggia battente di questa mattina, in tanti sono accorsi per partecipare all’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro e assaggiare per la prima volta la famossissima schiacciata, farcita con prodotti genuini e di qualità.

La storia del tempio delle schiacciate ha radici lontane: aperto a Firenze dalla sua famiglia nel 1989, Tommaso prende le redini dell’attività nel 2006. Da quel momento in poi cambia per sempre la sua vita: il negozio, grazie alle doti imprenditoriali e alla simpatia di Tommaso, diventa una tappa fissa per i tanti turisti italiani e stranieri in visita nella città di Dante. Ad oggi, il brand conta 19 store, 15 in Italia e 4 in America, per un totale di più di 300 collaboratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere alta la bandiera dell’Antico Vinaio nel Bel Paese e nel mondo.