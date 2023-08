All’Antico Vinaio apre anche a Napoli. Dopo aver aperto diversi punti vendita in Italia e negli USA, la famosa osteria nota per le schiacciate con salumi e formaggi di Tommaso Mazzanti sbarca anche nella città di Pulcinella.

All’Antico Vinaio apre a Napoli e cerca personale: le figure ricercate

Nonostante sulla location ci sia ancora mistero, dovrebbe essere in centro città, e manchi ancora una data ufficiale di apertura, per il punto vendita partenopeo All’Antico Vinaio sta già cercando personale: due i profili ricercati, ovvero quello di store manager e di banconista. Chi volesse proporre la propria candidatura per lavorare nello store di prossima apertura a Napoli, può consultare il sito di Percassi.

Le figure ricercate

Store manager

Un’esperienza pregressa di minimo due anni nel ruolo di Store Manager con gestione di un team di almeno 12/15 persone. Organizzazione, precisione e puntualità. Orientamento al cliente. Consolidate capacità di leadership e predisposizione al lavoro di squadra. Ottime doti comunicative.

Banconista

Proattività ed energia, voglia di lavorare in un team entusiasta. Curiosità e passione per il Food&Beverage con l’obiettivo di offrire ad ogni cliente una Customer Experience indimenticabile. È gradita esperienza pregressa nel Retail/Food&Beverage o a contatto col pubblico, ma valutiamo anche persone alla prima esperienza.

L’offerta

Contratto Full time o part time su turni con un giorno di riposo a settimana. Formazione iniziale e monitoraggio continuo per continuare a sviluppare le tue competenze. Si prevede un iniziale inserimento a tempo determinato.