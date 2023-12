Un corso per formare dei sommelier del caffè. E’ l’iniziativa che si svolge all’interno del training center dello stabilimento Kimbo di Melito.

Un corso in partnership con AIS, alla presenza dei principali coffee esperti internazionali e con Andrej Godina in collegamento dalle piantagioni di caffè in Honduras. Così Kimbo inaugura il rinnovato center per la formazione di baristi specializzati e non solo. “Abbiamo lavorato tanto per creare un prodotto di qualità – spiega Mario Rubino, presidente Kimbo – ed è giusto che ci occupiamo anche della formazione degli operatori”.

