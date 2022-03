Alice De Carlo è un’attrice italiana con la sindrome di Down, che ha ottenuto la popolarità con la miniserie Rai “Ognuno è perfetto”, dove ha ricoperto il ruolo di Tina. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Alice.

Alice De Carlo: chi è, età, carriera

Alice De Carlo è nata a Roma nel 1996, ha 25 anni e la sua carriera da attrice è nata quasi per caso, in seguito a un provino a cui aveva deciso di partecipare per fare un’esperienza diversa. Da allora la sua vita è cambiata, ottenendo numerose soddisfazioni.

Alice De Carlo: Ognuno è perfetto, Doc

Ha raggiunto la popolarità recitando nella miniserie Rai “Ognuno è perfetto”, dove interpreta Tina, una ragazza albanese che lavora nel reparto packaging di una fabbrica di cioccolato.

Successivamente, ha preso parte alla serie tv Doc – Nelle tue mani, rivestendo i panni della sorella gemella del dottore Lorenzo, interpretato da Gianmarco Saurino.

La ragazza è affetta da Sindrome di Down, ma questo non ha rappresentato mai per lei un problema. “Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre” ha dichiarato in un’intervista.

Alice De Carlo: vita privata, fidanzato

In merito alla sua vita privata, Alice è fidanzata con l’attore Gabriele Di Bello, che ha recitato con lei nella serie Ognuno è perfetto, interpretando il ruolo di Rick, di cui si innamora. Il loro legame è nato circa 6 anni fa, sul set del docu-reality Hotel 6 stelle, e procede a gonfie vele.

Alice De Carlo: Instagram

Su Instagram, Alice è seguita da quasi 9mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.