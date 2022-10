Alfredo scomparso nel nulla, ritrovato morto nel casertano

Era scomparso da lunedì e il suo caso era finito anche a Chi l’ha Visto?. Purtroppo Alfredo De Lucia, 40 anni, di San Felice a Cancello, provincia di Caserta, è stato ritrovato privo di vita sulla collina non lontano dal castello, tra le frazioni di Cancello e Botteghino, nella giornata di oggi, giovedì 6 ottobre.

San Felice a Cancello, Alfredo De Lucia ritrovato morto

Ora i militari dell’arma hanno avviato le indagini per capire come e quando è avvenuto il decesso. Sulla salma verrà sicuramente disposta l’autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte del 40enne. Nel frattempo disperarti i familiari del 40enne che speravano in una conclusione positiva. Alle 13 erano cominciate le ricerche con le unità cinofile ed i vigili del fuoco.

Le indagini si sono concentrate sulla collina, ultimo posto dove realmente è stato visto convergere. I precedenti avvistamenti, quello dell’acquisto dell’antidolorifico in Farmacia, risale a sabato, così come l’acquisto del vino ad ora di pranzo.