Alessandro Greco è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e imitatore italiano. Sarà alla guida di un nuovo programma di cucina su Rai 2, dal nome Cook40. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Alessandro Greco: chi è, età, altezza

Alessandro è nato a Taranto il 7 marzo 1972, sotto il segno dei Pesci. Ha 50 anni ed è alto 191 cm.

Alessandro Greco: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, Alessandro è legato alla showgirl Beatrice Bocci: i due sono convolati a nozze civilmente nel 2008, per poi sposarsi in chiesa nel 2014.

La coppia ha due figli: Alessandra, figlia adottiva del conduttore nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo.

Alessandro Greco: carriera

Inizia la carriera come presentatore imitatore in radio e TV private a livello locale e in feste di piazza. Nel 1992, partecipa al concorso per nuovi talenti nel programma Stasera mi butto su Rai 2, senza vincere. Nel 1995 e nel 1996 è nel cast di Unomattina estate e conduce la seconda edizione del Seven Show in onda sul circuito Italia 7. Negli anni successivi, gli è affidata la conduzione di Furore, di cui interpretava la sigla iniziale, su Rai 2, dove resta per 5 edizioni, dal 1997 al 2001.

Nel 1998, partecipa come concorrente all’ultima puntata del programma di Canale 5 Beato tra le donne, puntata di soli concorrenti VIP, vincendo anche la puntata e il titolo di Beato vip tra le donne 1998. Nel 2005, partecipa come concorrente al reality show La talpa su Italia 1, assieme alla moglie, Beatrice Bocci.

Nell’estate 2012, conduce la cinquantacinquesima edizione del Festival di Castrocaro, su Rai 1. Nel 2014, poi, entra a far parte del cast della quarta edizione di Tale e quale show. Da giugno 2015 conduce Unomattina Estate – Effetto Estate mentre, nel 2015, partecipa alle finali di Tale e quale show, arrivando settimo su 11 concorrenti. Il 31 marzo 2017 ritorna, dopo 16 anni, a condurre nuovamente Furore, assistito da Gigi e Ross.

Nella stagione televisiva 2017/2018 conduce il nuovo quiz di Rai1 Zero e lode!.

Il 6 settembre 2019, conduce l’ottantesima edizione di Miss Italia su Rai 1 (dopo 7 anni di assenza dall’ultima edizione del 2012). Nello stesso anno pubblica il suo primo libro, intitolato Ho scelto Gesù: un’infinita storia d’amore, scritto assieme a sua moglie. Nel gennaio del 2020, prende parte come concorrente al talent show Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, dove arriva in finale e si classifica al terzo posto.

Il 14 dicembre 2020, conduce l’ottantunesima edizione di Miss Italia. Nel 2022, torna su Rai 2 con un nuovo programma di cucina, dal nome Cook 40.

Alessandro Greco: Instagram

Su Instagram, Alessandro è seguito da 23mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.