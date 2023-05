Si è spento a 68 anni Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano. Ha firmato molti film da “Americano Rosso” a “La Febbre”, fiction tv come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” e “Il Professore”.

Alessandro D’Alatri morto a 68 anni: era il regista de “Il Commissario Ricciardi”

Le cause della morte restano sconosciute. Nel 1991 aveva vinto il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Nessuno come lui. Nessuno. Gli ho dato i miei sogni, e lui me li ha restituiti migliori. Nel mio cuore, per sempre”, è il ricordo di Maurizio De Giovanni.

“Alessandro D’Alatri era una delle poche persone pure nel mondo della tv e del cinema. Uno dei pochi registi che andava a teatro a vedere gli spettacoli. Ciao Alex. Il ragazzo dagli occhi chiari”, commenta l’attore partenopeo Gianfranco Gallo.

“È partito per un altro viaggio il mio amico regista ,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio”, scrive Alessandro Gassmann su Twitter, che ha lavorato con D’Alatri ne “Il professore”.