Alessandro Benetton è un imprenditore italiano. Ex marito della nota sciatrice Deborah Compagnoni, è ospite per la prima volta a Verissimo per raccontarsi. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Alessandro Benetton: chi è, età, carriera

Alessandro Benetton è nato a Treviso il 2 marzo 1964, sotto il segno dei Pesci. Ha 58 anni ed è laureato in Business Administration presso l’Università di Boston. Successivamente, ha conseguito il Master in Business Administration a Harvard, con relatore Michael Porter.

Dal 1988 al 1998, è stato presidente di Benetton Formula: durante gli anni in cui è stato presidente, sono stati quelli delle vittorie in Formula 1 (26 su 27 totali della scuderia), dei due titoli mondiali piloti conquistati con Michael Schumacher nel 1994 e 1995, di quello costruttori vinto nel 1995.

E’ presidente di 21 Invest, da lui fondata nel 1992 con il nome 21 Investimenti (mantenuto fino al 27 novembre 2018), gruppo europeo con uffici a Treviso, Milano, Parigi, Ginevra e Varsavia. È stato presidente di Benetton Group dall’aprile 2012 al maggio 2014, momento in cui l’azienda è passata da una gestione imprenditoriale a una di tipo manageriale.

Nel novembre 2016, lascia anche il consiglio d’amministrazione per divergenze con la famiglia sui progetti futuri. Attualmente, è consigliere d’amministrazione di Edizione S.r.l., di Autogrill S.p.A.. È membro della giunta di Confindustria e fa parte dell’Advisory Committee di Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG di Zurigo, che si occupa delle attività estere del Gruppo Bosch. Da giugno 2017, è Presidente della Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Campionati Mondiali di Sci Alpino, in programma nel febbraio 2021 a Cortina d’Ampezzo.

Nel gennaio del 2022, Alessandro Benetton diventa presidente di Edizione che si trasforma in una SpA.

Alessandro Benetton: Compagnoni, fidanzata, patrimonio

In merito alla sua vita privata, Alessandro ha avuto una relazione di 22 anni ed è stato sposato per 13 anni con l’ex campionessa olimpica e mondiale di sci alpino Deborah Compagnoni, con cui ha avuto tre figli: Agnese, Tobias e Luce.

Dopo la loro separazione, non risulta se Alessandro abbia intrapreso o meno una nuova relazione: non ha mai dichiarato, infatti, se sia legato a una fidanzata.

Riguardo la cifra complessiva a cui ammonta il suo patrimonio, non sono stati diffusi dati certi ma, facendo riferimento ai tanti investimenti fatti nel corso della sua carriera, sicuramente il totale è piuttosto notevole.

Alessandro Benetton: Carolyn Bessette

Alessandro ha avuto una relazione con Carolyn Bassette quando aveva 26 anni. I due si sono conosciuti durante il periodo in cui il manager ha studiato in America, ad Harvard. In un’intervista, ha parlato di quest’incontro, avvenuto tramite una compagna di università di lui: “Mi piacque all’istante, era originale, fuori dagli schemi. Sempre molto elegante nel portamento, anche quando faceva la ragazzaccia. Per lei mi misi persino a pattinare, uno dei pochi sport che proprio non mi vengono bene. E andai a casa sua, nel Connecticut”.

Ha raccontato che poi tra loro era finita senza traumi, quando ha fatto ritorno in Italia. La scoperta della relazione con John Fitzgerald Kennedy Jr. è avvenuta tramite i giornali, ma lo stesso Benetton non ne rimase sorpreso, in quanto secondo lui “Carolyn era molto attraente, avrebbe potuto avere chiunque”.

Alessandro Benetton: Instagram

Alessandro è presente sui social con il proprio profilo personale: su Instagram, infatti, è seguito da 45mila followers, con cui condivide diversi scatti personali e professionali.