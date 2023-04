Alessandra Mastronardi si sposa. L’attrice e ambasciatrice Unicef ha annunciato a Vanity Fair che convolerà a nozze, a luglio, con Gianpaolo Sannino, dentista romano e suo compagno da un paio d’anni.

Alessandra Mastronardi: “Sposo Gianpaolo, mio primo amore, in Campania”

La coppia, riservatissima, finora ha fatto una sola uscita pubblica e non ha mai rilasciato interviste. I due si sono conosciuti da ragazzi, ben 17 anni fa, ma poi il destino li ha divisi, per farli incontrare più volte, senza che accadesse niente. Infine, dopo 15 anni, confessa Mastronardi, “devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere”.

La prima volta in pubblico, insieme, alla Prima della Scala. “Mi ha maledetto, perché, da riservato quale è, era agitato. Io gli dicevo di rilassarsi. Lui: Ma rilassati cosa?! Alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il presidente della Repubblica?. È stato molto divertente vederlo in difficoltà”. L’attrice, nata a Napoli, ma cresciuta a Roma ha capito che Sannino era l’uomo della sua vita “la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: Ho visto noi tra 20 anni”.

Quando e dove si sposeranno

A fare la proposta di matrimonio è stato Gianpaolo e Alessandra ammette che aveva intuito qualcosa quando le aveva comunicato che sarebbero andate a Positano, posto del cuore di Sannino. Si sposeranno a luglio in Campania.

“Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto – ha raccontato Mastronardi -. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Immancabile un commento sul futuro e se i due stiano pensando a diventare genitori: “Il sogno c’è, sarei contentissima se accadesse”.