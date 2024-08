Torna “Giocattoli per amore“, un’iniziativa solidale giunta alla sua seconda edizione, che si pone l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini in difficoltà. L’evento, organizzato da Salvatore Mautone in collaborazione con il giornalista Diego Marino, la Protezione Civile e il progetto “Idee e Concretezza”, ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Villaricca.

L’invito è rivolto a chiunque voglia partecipare alla raccolta donando giocattoli nuovi, sigillati e con marchio CE, per bambini da 0 a 16 anni. In particolare, l’Ospedale Santobono ha segnalato la necessità di giochi per la fascia di età 12-16 anni, come giochi di società (es. LABIRINTO), giochi per PlayStation 4, trousse trucchi certificati, e cuffie per il telefono. Sono ben accetti anche giocattoli per bambini da 0 a 12 anni, purché chiusi e certificati.

I giocattoli raccolti verranno consegnati alla Fondazione Santobono Pausilipon, dove saranno distribuiti ai piccoli pazienti. Per chi non può donare direttamente, gli organizzatori si sono resi disponibile ad acquistare i giocattoli, mostrando la prova d’acquisto per garantire trasparenza.

Per maggiori informazioni sulla raccolta o per sapere come contribuire, è possibile contattare Salvatore Mautone al numero 3923878627. L’iniziativa rappresenta un’occasione per fare del bene e sostenere i bambini in un momento difficile, donando loro un po’ di gioia e conforto.