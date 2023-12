Non solo San Gregorio Armeno, anche in Campania si sta diffondendo sempre di più la tradizione dei mercatini di Natale, nata nei paesi dell’Europa del Nord. Questo sarà il weekend in cui apriranno al pubblico.

Ecco una selezione dei mercatini di Natale a Napoli e provincia

I mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa

Si rinnova anche quest’anno la magia del Natale al museo delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici (Na). I mercatini di Natale di Pietrarsa apriranno oggi, sabato 1 dicembre, fino all’8 gennaio. Oltre alle tipiche casette in legno in cui saranno esposti prodotti artigianali ed enogastronomici, non mancheranno artisti di strada, cabaret, concerti live e, naturalmente, luci di natale.

Dove : Museo di Pietrarsa, Via Pietrarsa 16, Portici (Na)

: Museo di Pietrarsa, Via Pietrarsa 16, Portici (Na) Quando : dal 02 Dicembre all’08 Gennaio 2023 dalle 10:00 Ultimo accesso ore 21.00 uscita ore 22.00 (chiuso il 5 e 12 Dicembre 2022, 24, 25 e 31 Dicembre 2022, 1 e 2 Gennaio 2023)



: dal 02 Dicembre all’08 Gennaio 2023 dalle 10:00 Ultimo accesso ore 21.00 uscita ore 22.00 (chiuso il 5 e 12 Dicembre 2022, 24, 25 e 31 Dicembre 2022, 1 e 2 Gennaio 2023) Costi: Adulti (dal lun a ven • 8 euro; Adulto weekend e/o evento speciale • 10 euro); Bambino ( 3 – 12 anni ) feriale / festivo • 5,00 euro; 0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito.

Mercatini di Natale al Castello di Lettere

Provolone, caldarroste e vin brulè sono i protagonisti dei mercatini di Natale al Castello di Lettere. Grazie al Villaggio di Santa Claus, che propone ambienti fantasiosi con giochi gonfiabili, giostre, giocattoli, animazione, caramelle e deliziosa cioccolata calda, grande divertimento anche per i più piccini. Immancabile il Presepe e meravigliose luci d’artista.

Dove: Castello medievale di Lettere

Castello medievale di Lettere Quando: nei giorni 26 Novembre e 3, 9, 10, 17 Dicembre è dalle ore 17.30 alle 23.30; nei giorni 20, 27 Novembre e 4, 18, 26 Dicembre è dalle ore 16.00 alle 23.30; nei giorni 8 e 11 Dicembre è prevista l’apertura per tutta la giornata dalle ore 11.00 fino alle ore 23,30.

nei giorni 26 Novembre e 3, 9, 10, 17 Dicembre è dalle ore 17.30 alle 23.30; nei giorni 20, 27 Novembre e 4, 18, 26 Dicembre è dalle ore 16.00 alle 23.30; nei giorni 8 e 11 Dicembre è prevista l’apertura per tutta la giornata dalle ore 11.00 fino alle ore 23,30. Costi: € 5,00 per ogni visitatore adulto (esenzione per i residenti di Lettere, previa presentazione di un documento di riconoscimento valido); € 3,50 per i minori; € 3,50 pro-capite limitatamente ai gruppi con oltre 15 persone.

Napoli Christmas Village

Alla mostra d’Oltremare di Napoli ci sarà un vero Christmas Market, con le casette in legno in stile nordico, con prodotti e idee regalo come piatti, tessili e accessori per addobbare la casa delle feste, dove è possibile assaggiare i sapori della tradizione e acquistare regali da mettere sotto l’albero. Qui sono state inoltre installate una Pista di Pattinaggio di 300 mq e aree giochi con Babydance, giostrine colorate, circo degli elfi, spettacoli di burattini, truccabimbi. Non mancano un palco musicale con Musical avvincenti, attrazioni, spettacoli, ballerini, acrobati e super ospiti che daranno vita a tantissimi spettacoli unici e coinvolgenti e 2000 mq di area food in cui poter assaggiare tante specialità, dal dolce al salato.

Dove : Mostra d’oltremare Napoli

: Mostra d’oltremare Napoli Quando : dal 7 al 30 Dicembre 2023, dal lunedì al venerdì ore16:30-21:30 – Sabato, domenica ed 8 dicembre 2023 ore 11:00-23:30.

: dal 7 al 30 Dicembre 2023, dal lunedì al venerdì ore16:30-21:30 – Sabato, domenica ed 8 dicembre 2023 ore 11:00-23:30. Costi: 15 euro adulti, 12€ bambini dai 2 agli 8 anni, gratis sotto i 2 anni.

Natale alla Reggia di Portici

Ricco di appuntamenti il Programma della 7° edizione di Natale in Reggia che si svolgerà dal 7 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale. Qui non mancheranno spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento esporranno, con esperimenti e dimostrazioni tematiche di ricerca svolte all’interno della struttura Universitaria. Un evento organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.