La cerimonia dell’alzabandiera apre i festeggiamenti a Parete in onore di Maria Santissima della Rotonda

Ritorna la festa di Parete e la devozione secolare per la Madonna della Rotonda

Parete torna alla sua festa, una devozione senza tempo, quella per la Madonna della Rotonda, che affascina e conquista anche chi non è nato nella cittadina casertana. Saranno tre le bandiere issate sul campanile della Parrocchia di San Pietro Apostolo, ora guidata dal nuovo parroco Don Antonio Raimondo, quella dell’unione europea, quella italiana e quella ritraente la Sacra Effigie. E sarà la cerimonia dell’alzabandiera a segnare l’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda e il ritorno dopo due anni della festa tradizionale tra le più amate e seguite della Campania. Festeggiamenti che non avranno il tono usuale, ed infatti sarà l’occasione per ricordare chi per anni è stato il pastore della comunità paretana, Don Emilio Tamburrino scomparso alla fine dello scorso anno.

La cerimonia dell’alzabandiera, si diceva, segna il ritorno dei festeggiamenti con cortei e processioni, e sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario in chiesa. A seguire, dopo la benedizione dei vessilli. Alla presenza del primo cittadino di Parete Gino Pellegrino e dii Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. A lui sarà affidata la preghiera di inizio festeggiamenti e la benedizione degli oggetti donati e realizzati nel 2020 per il centenario.

La diretta su TeleCLubItalia canale 98 a partire dalle 15,30 di domenica 20 marzo 2022.