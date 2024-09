“Sport e spettacolo nell’era della sicurezza digitale”, questo il convegno che si è tenuto al centro commerciale Jambo per discutere di lotta alla pirateria televisiva, cybersecurity. L’incontro è stata l’occasione per per approfondire con esperti del settore le dinamiche economiche, tecnologiche e legali legate alla sicurezza digitale, un aspetto fondamentale della vita della pubblica amministrazione come dei privati cittadini dato che ormai la vita è sempre più online che offline.

Il centro commerciale Jambo, bene confiscato alla criminalità organizzata, prosegue nel segno non solo del carattere strettamente commerciale ma prosegue il percorso di cambiamento puntando su cultura e un nuovo modello di fare impresa che abbia tra i punti cardine il ripristino della legalità.