Quattro notti trascorse in strada, in un accampamento provvisorio. Così i residenti sfollati del Parco Verde di Caivano stanno vivendo: senza una sistemazione e accampati nel piazzale antistante la Parrocchia.

I bambini vanno a scuola, ma questa mattina è stato comunicato che a seguito degli sgomberi non avendo più una residenza, hanno perso il medico di base. Non sanno cosa fare, non sanno dove andare. “Aiutateci” queste le parole degli abitanti del Parco Verde.