Cercasi camerieri a Succivo. A pubblicare l’annuncio è Salvatore Lionello, titolare dell’omonima pizzeria. Il post è apparso sui social.

Succivo, cercasi camerieri a 1300 euro al mese

Lioniello fornisce tutti i dettagli sull’offerta di lavoro. “Dal martedi alla domenica, 7 ore al giorno per 4 giorni e 9 ore al giorno 2 volte a settimana con un totale di 46 ore settimanali”. Lo stipendio è “1300 euro al mese in regola, ferie 16 giorni, 10 d’estate e 6 d’inverno e 36 ore di permesso”.

Chi fosse interessato si potrà recare in pizzeria, a Succivo, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 per un colloquio e presentare così la propria candidatura. Spetterà poi al titolare vagliare i curricula e convocare eventualmente i candidati per ulteriori colloqui o assunzioni. Si tratta di una buona opportunità di lavoro per chi abita tra Napoli e Caserta.