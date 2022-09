E’ finita in manette la mamma di una delle ragazzine coinvolte nella maxi-rissa avvenuta martedì note a Casal di Principe, in piazza Villa. La donna, Arianna Corvino, è attualmente rinchiusa nel carcere di Pozzuoli con l’accusa di tentato omicidio. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Casal di Principe, difende la figlia e tenta di investire gruppo di ragazzine: arrestata mamma violenta

Secondo quanto ricostruito da Polizia e Carabinieri intervenuti sul posto, la donna sarebbe intervenuta in difesa della figlia vittima di un gruppo di coetanei, presumibilmente in una lite scoppiata a seguito di un incidente. La Corvino avrebbe prima brandito una mazza contro i giovanissimi per allontanarli o intimorirli; poi sarebbe salita a bordo della sua auto tentando di investirli col rischio di provocare una strage. Dopo le indagini flash delle forse dell’ordine, per lei è scattato un provvedimento di fermo. Ora è a Pozzuoli in attesa dell’udienza di convalida.

La scena si è consumata in piazza Villa, uno dei luoghi di ritrovo più popolari di Casal di Principe. Alla zuffa avrebbero partecipato anche altre mamme, al momento in corso di identificazione grazie ai filmati. In un secondo filmato si assiste alla reazione dei minorenni, che si sarebbero lanciati all’inseguimento dell’auto investitrice lanciando sassi e oggetti contro il lunotto. Indignata la sezione del sindaco, Renato Natale. ” “Nella piazza principale un gruppo di ragazzi ha dato vita a scene di violenze e di aggressività vergognose. Abbiamo ovviamente allertato le forze dell’ordine e spero che in tempi rapidi individuino gli autori e protagonisti di queste scene di guerriglia urbana, ma chiaramente non è solo un problema di ordine pubblico, ma di patologia sociale, di scarso senso civico.”

