AGRINET4TECH | Storie di sostenibilità METAPONTINO: DOVE SI PROGETTANO LE FRAGOLE DEL FUTURO

La puntata è dedicata alla fragola della Basilicata, eccellenza agricola che nel 2025 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento IGP, consacrando il Metapontino come uno dei distretti produttivi più importanti d’Italia. Dalle distese di Scanzano Ionico a Policoro, il racconto segue l’attività di Apofruit, una delle principali cooperative ortofrutticole del Paese, che ha fatto di questa regione il suo polo strategico per la raccolta e la commercializzazione. Al centro della puntata ci sono le storie dei produttori e dei ricercatori che, tra tradizione e innovazione, lavorano per mantenere l’altissimo standard qualitativo di un frutto simbolo di eleganza e bellezza.

Un ruolo cruciale è svolto dalla ricerca varietale di Nova Siri Genetics, dove da oltre vent’anni si selezionano nuove varietà come Rossetta ed Elison, caratterizzate da nomi femminili per richiamarne la grazia e l’eleganza. Attraverso metodi di miglioramento genetico classico e incroci naturali, i ricercatori puntano a ottenere piante più rustiche, resistenti agli stress idrici e agli sbalzi termici, garantendo frutti che siano non solo buoni e profumati, ma anche capaci di resistere meglio al post-raccolto. Questo lavoro di selezione è fondamentale per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e alla necessità di ridurre l’impatto ambientale.

La tecnologia trasforma il lavoro in campo grazie all’Agricoltura 4.0: i moderni impianti di irrigazione e fertirrigazione vengono gestiti da remoto tramite app, permettendo un monitoraggio costante e preciso delle risorse idriche. Per proteggere le colture, si predilige la lotta integrata e quasi biologica, utilizzando insetti utili per combattere i parassiti, riducendo così drasticamente l’uso di fitofarmaci. L’uso delle serre a tunnel si rivela inoltre essenziale per proteggere i frutti da eventi atmosferici estremi, controllare l’umidità e garantire una produzione costante e di alta qualità per tutto il periodo della raccolta.

La puntata approfondisce l’importanza del sistema cooperativo e del sostegno della Politica Agricola Comune (PAC), che attraverso i programmi operativi finanzia investimenti in tecnologie, ricerca e gestione del rischio. Far parte di un’organizzazione come Apofruit permette agli agricoltori di accedere a tecnici specializzati, varietà in esclusiva e contributi a fondo perduto, rendendo le aziende più competitive e resilienti. La sostenibilità diventa così un impegno concreto che passa per il rispetto dell’ambiente e dei lavoratori, garantendo al consumatore un prodotto etico e certificato.

Il racconto si arricchisce di una curiosità storica che affonda le radici nell’epoca romana, quando la Fragaria (dal latino fragrans, profumata) era apprezzata come fragolina di bosco, fino ad arrivare alla corte di Luigi XV, dove nacque la fragola moderna che conosciamo oggi. La puntata celebra così l’incontro tra la storia antica e il futuro dell’agricoltura, dove la tecnologia non sostituisce la natura ma la guida, proteggendo un patrimonio che oggi rappresenta circa un quarto della produzione nazionale di fragole.

Voce fuori campo, montaggio e sound-design: Max Alberici, Testi e cura editoriale: Francesca Magnoni.