AGRINET4TECH | Storie di sostenibilità DALLA PIANA DI SIBARI ALLA PIANURA PADANA PER ASCOLTARE LA VOCE DELLE PIANTE

DALLA PIANA DI SIBARI ALLA PIANURA PADANA PER ASCOLTARE LA VOCE DELLE PIANTE”

La puntata è dedicata a Plantvoice, startup innovativa che sta rivoluzionando l’agricoltura di precisione grazie a una tecnologia capace di “ascoltare” le piante attraverso l’analisi della linfa. Dalla Piana di Sibari in Calabria alla Pianura Padana ferrarese, il racconto segue l’applicazione sul campo di una nuova generazione di strumenti digitali che permettono agli agricoltori di monitorare lo stato di salute delle colture in tempo reale. Al centro della puntata ci sono i fratelli Tommaso e Matteo Beccatelli, fondatori di Plantvoice, che rappresenta una delle applicazioni più avanzate dell’Agricoltura 4.0, basata su sensori, cloud computing e intelligenza artificiale.

Un piccolo sensore, applicato a una “pianta sentinella”, raccoglie dati su sali minerali e flusso linfatico. Le informazioni vengono inviate a una piattaforma digitale che le analizza e fornisce indicazioni utili su irrigazione, nutrizione e prevenzione delle malattie. Questo approccio consente una gestione più efficiente delle coltivazioni, con un impatto diretto sulla sostenibilità agricola.

La puntata approfondisce anche le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’agricoltura, in particolare sulle colture mediterranee come l’olivo e gli agrumi. Siccità, eventi estremi e malattie fungine stanno rendendo sempre più complessa la gestione agricola, aumentando la necessità di strumenti di supporto decisionale basati sui dati.

In Calabria, la tecnologia Plantvoice viene utilizzata anche in aziende di olivicoltura biologica, dove tradizione e innovazione convivono. Le aziende agricole monitorano in tempo reale lo stato delle piante per migliorare la qualità dell’olio extravergine d’oliva e ridurre l’impatto ambientale della produzione.

Uno degli aspetti più innovativi della tecnologia è la possibilità di generare un vero e proprio “elettrocardiogramma della pianta”. Questo permette di individuare in anticipo segnali di stress, come carenza d’acqua o attacchi di patogeni, consentendo interventi precisi e riducendo l’uso di risorse agricole.

La tecnologia Plantvoice viene applicata anche alla frutticoltura italiana, dagli agrumi calabresi alle mele della Pianura Padana. In entrambi i contesti, i sensori aiutano agronomi e produttori a monitorare la crescita delle colture, migliorando la qualità del raccolto e la sostenibilità economica e ambientale delle aziende agricole.

L’utilizzo di sistemi basati su dati consente una significativa riduzione dell’impiego di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. L’agricoltura diventa così più efficiente, resiliente e sostenibile, rispondendo alle sfide globali legate alla crescita della popolazione e alla diminuzione delle risorse naturali.

Attraverso la distinzione tra linfa grezza ed elaborata, è possibile comprendere in anticipo lo stato di salute delle colture, proprio come avviene con gli esami del sangue in medicina umana. Questa conoscenza permette una diagnosi precoce dello stress vegetale, fondamentale per un’agricoltura moderna e sostenibile.

La startup, nata nel 2024, punta a espandere l’utilizzo della sua tecnologia a nuove colture e territori, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura sempre più precisa, sostenibile e consapevole.

Voce fuori campo, montaggio e sound-design: Max Alberici, Testi e cura editoriale: Francesca Magnoni