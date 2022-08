Agguato a colpi d’arma da fuoco, 2 arresti a Napoli. Sono stati ammanettati dalla Polizia di Stato e condotti in carcere i presunti responsabili di un agguato a colpi d’arma da fuoco ai danni di un ragazzo di 16 anni avvenuto nel quartiere napoletano di Barra la notte tra il 21 e il 22 luglio scorso.

Per gli inquirenti, l’episodio sarebbe maturato nell’ambito dello scontro in atto per il controllo delle piazze di spaccio tra baby-gang, che spesso risultano collegate ai clan di camorra, come, secondo le risultanze investigative, in questo caso.

Napoli. Aguato a colpi di pistola, due arresti