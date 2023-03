Sparatoria in pieno giorno a Roccarainola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava nei pressi di un circolo ricreativo.

Agguato in pieno giorno nel napoletano, spari in un circolo ricreativo

La vittima è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le condizioni del ferito. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Nola, il tutto sarebbe partito da una lite tra due persona a cui si 2 aggiunto un “paciere” che è rimasto ferito. I militari dell’arma hanno intercettato una persona che è stata tratta in arresto.

Seguiranno aggiornamenti