È in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita Francesco Pezzella, incensurato 36enne, ferito sabato sera a colpi di pistola in via Comunale Ottaviano, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.

Agguato fallito a Napoli Est contro 36enne: è parente di uomo vicino ai Mazzarella

Come anticipa Cronache della Campania, l’uomo è imparentato con un uomo ritenuto vicino al clan Mazzarella. Secondo una prima ricostruzione, i sicari – a bordo di una moto – hanno atteso che il 36enne fosse in strada per poi entrare in azione: due i colpi d’arma da fuoco esplosi all’indirizzo dell’uomo. Entrambi i proiettili lo hanno centrato all’addome e all’inguine.

Dopo l’agguato, l’uomo è stato trasportato all‘ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato. I medici lo hanno sottoposto a una delicata operazione per estrarre i proiettili. Pezzella non ha riportato lesioni agli organi vitali, tuttavia la prognosi non è stata ancora sciolta.

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra e quelli della Squadra mobile della Questura di Napoli per tutta la notte hanno avviato le indagini, passando al setaccio abitazioni di pregiudicati della zona e interrogando familiari e conoscenti del ferito.

Poco probabile che si tratti di un “scambio” di persona. La pista maggiormente battuta dagli inquirenti è quella dello scontro di camorra tra i clan Mazzarella e Rinaldi.