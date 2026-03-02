Agguato a San Giovanni: 34enne ucciso a colpi di pistola vicino a una scuola

Si è consumato a meno di 100 metri dall’istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre l’agguato costato la vita a Salvatore De Marco, 34 anni. Intorno alle 12:30 di questa mattina, gli agenti del Commissariato di Ponticelli sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare, dove l’uomo era stato trasportato dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 34enne è deceduto poco dopo il ricovero.

I fatti in zona San Giovanni, nei pressi di via Figurelle

Secondo i primi accertamenti, l’agguato sarebbe avvenuto in zona San Giovanni, nei pressi di via Figurelle, a breve distanza da un istituto scolastico. Un dettaglio che rende ancora più grave l’episodio, verificatosi in pieno giorno e in un’area frequentata. La dinamica è attualmente in fase di ricostruzione.

Indagini affidate alla Squadra Mobile

Sul caso indagano la Squadra Mobile e il Commissariato di Ponticelli, impegnati a chiarire movente e responsabilità. La vittima risultava gravata da precedenti penali per associazione semplice e reati contro il patrimonio. Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile per delineare il contesto in cui è maturato l’omicidio. Le indagini sono in corso.