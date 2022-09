Agguato a Napoli, 44enne ferito a colpi di pistola

Si torna a sparare a Napoli. Un uomo, 44 anni, di origine domenicane, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. E’ successo ieri sera, in via Saverio Mattei, una strada del Borgo Sant’Antonio Abate, nella zona della Ferrovia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche i soccorsi, con l’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo Stella e della stazione Borgo Loreto, che sono arrivati sul posto a seguito della segnalazione dei colpi di arma da fuoco.

La vittima, incensurata, è stata poi trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, con ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto ieri sera. Nelle prossime ore i militari dell’Arma potrebbero acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare i responsabili dell’aggressione e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.