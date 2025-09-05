Paura nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, a Fuorigrotta, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco.

Agguato a Fuorigrotta, 48enne ferito a colpi di pistola da uomini in scooter

La vittima è stata raggiunta all’addome e trasportata da un familiare presso l’ospedale San Paolo, dove è stata medicata e successivamente dimessa: non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito alla polizia, l’uomo sarebbe stato avvicinato da alcuni individui a bordo di uno scooter in via Arlotta, che avrebbero aperto il fuoco senza esitazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, insieme all’Ufficio Prevenzione Generale. Le indagini sono ora affidate alla Squadra Mobile, che sta ricostruendo dinamica e movente dell’agguato.