Un ordigno esplosivo artigianale di 5 chili è stato rinvenuto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna all’interno di un box auto di un parco residenziale ad Afragola.

Afragola, trovato ordigno esplosivo in un parco residenziale: presenti anche droga e due scooter rubati

Secondo il comunicato riportato dai militari dell’Arma, si tratta di 20 involucri del peso di 250 grammi cadauno le cui micce sono state legate insieme per aumentare il potenziale esplodente dello strumento.

I carabinieri hanno poi trovato, all’interno dello stesso garage, anche 130 munizioni di vario calibro, 4 panetti di hashish e due scooter provento di furto già quasi tutti smontati. Ad avere la disponibilità dei locali sono risultati essere due giovani incensurati del posto che sono stati denunciati in stato di libertà.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per capire a cosa e a chi fossero destinati armi e munizioni. Non si esclude un uso nei recenti fatti di cronaca che hanno interessato Afragola e i comuni limitrofi.