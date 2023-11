Torna l’ombra del racket ad Afragola. Questa volta nel mirino dei malviventi un negozio di elettrodomestici situato sul corso Meridionale. Un incendio di natura dolosa ha carbonizzato alcune lavatrici esposte all’esterno e la porta di ingresso.

Afragola, torna l’ombra del racket: negozio di elettrodomestici in fiamme

A scongiurare il peggio l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e spento le fiamme, evitando che si propagassero al resto del locale commerciale. Dopo le operazioni di spegnimento, sono iniziati i rilievi tecnici da parte dei carabinieri.

Appare chiara la matrice estorsiva dell’episodio. Alcuni testimoni – come spiega Il Mattino – hanno riferito agli investigatori che, prima dell’incendio, un uomo armato di una piccola tanica avrebbe versato il contenuto della stessa sulle lavatrici in esposizione per poi dare fuoco al liquido infiammabile con un accendino.

I militari dell’Arma stanno passando al setaccio tutta la zona alla ricerca di immagini di videosorveglianza. Nessuna collaborazione al momento dai titolari del negozio di elettrodomestici, che in passato già sarebbe finito nel mirino degli estorsori presumibilmente legati alla malavita locale.

Immagine di repertorio