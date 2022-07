È stato fermato sull’A1 nel territorio del Comune di Afragola con migliaia di banconote false pronte per essere messe in commercio e truffare i cittadini. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato 1.998 banconote da 20 e 50 euro false, per un valore complessivo di 70.040 euro.

Blitz della Finanza in autostrada, sequestrati 70mila euro falsi

Le fiamme gialle hanno fermato una Fiat Punto sull’Autostrada A1 con a bordo un cittadino albanese residente nella provincia di Alessandria. Dopo un rapido controllo i militari hanno scoperto che l’uomo aveva numerosi precedenti penali e così è scattato un controllo più approfondito; il suo atteggiamento, improvvisamente nervoso, ha dunque spinto i militari delle Fiamme Gialle ad accompagnarlo presso la caserma della Guardia di Finanza di Avellino per tutti gli accertamenti del caso.

I finanzieri hanno così sottoposto a un controllo molto approfondito la Fiat Punto dell’uomo, trovando un nascondiglio realizzato in una intercapedine sul lato destro della vettura: qui, erano occultate le banconote false, di pregevole fattura, se messe in commercio avrebbero potuto ingannare un occhio poco attento.

Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza di reato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.