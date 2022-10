Si trovava all’interno della tabaccheria per puro caso quando ha visto comparire due malviventi che – a volto coperto e armati di pistola – hanno fatto irruzione nell’attività commerciale. Senza esitazione il carabiniere – pur trovandosi libero dal servizio – ingaggia una colluttazione con uno di loro non fermandosi neanche quando questi gli morde un braccio e l’altro – il complice – esplode alcuni colpi d’arma da fuoco (fortunatamente a salve). Il militare – senza indietreggiare e con il supporto del titolare stesso della tabaccheria – riesce anzi a bloccare uno dei balordi e a sventare la rapina.

E’ successo ad Afragola. Poco dopo le 13:00 di oggi. Ad essere colpita la Tabaccheria De Luca di via Dario Fiore. A pochi passi dalla sede dell’ASL. Si tratta però solo dell’ultimo episodio di una serie raid e rapine che stanno colpendo la città. Già in precedenza il sindaco Pannone aveva chiesto al Prefetto di Napoli una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio.

Durante la colluttazione sia il malfattore che il carabiniere sono rimasti feriti. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia, i Carabinieri e un’ambulanza del 118 per medicare entrambi. Per un paio di ore la Polizia Municipale ha bloccato il traffico veicolare, all’incrocio con il semaforo, per consentire ai militari di svolgere i rilievi del caso. Intanto se un presunto rapinatore è stato arrestato, continua la caccia all’altro malvivente mentre in città la pausa di imbattersi in episodi simili di criminalità è sempre più diffusa.

Intanto il sindaco pensa a un riconoscimento per il “carabiniere-eroe”: