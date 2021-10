Assalto alla pasticceria Tucci ad Afragola. La rapina si è consumata ieri, 10 ottobre, nel quartiere San Marco, precisamente in via Arena.

Afragola, rapina in pasticceria in pieno giorno: malviventi in fuga con il bottino

Come riportato da Nanotv.it, due persone sono entrate in azione ieri mattina, con volto coperto, e hanno minacciato i dipendenti del negozio, costringendoli a consegnare l’incasso. Non si sono fatti scrupolo di seminare il panico tra i clienti in fila in attesa del proprio turno.

Il bottino è ancora da quantificare. L’attività è poi ripresa regolarmente dopo pochi minuti dalla rapina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locazione stazione e la Polizia di Stato che hanno raccolto la testimonianza dei presenti e acquisito le immagini di videosorveglianza delle telecamere installate all’interno e all’esterno del negozio. In corso le indagini per individuare gli autori della rapina.

L’ultimo raid ad Afragola risale a pochi mesi fa. Era il 17 aprile quando quattro malviventi, armati di pistola e con vestiti scuri, hanno seminato il terrore davanti a decine di famiglie in fila al McDonald’s de Le Porte di Napoli. Uno della banda puntò l’arma contro la tempia di una cassiera, costringendola a riempiere in un sacco gli incassi della giornata, per poi fuggire a bordo di una panda rossa, che poco prima era stata parcheggiata contromano nel parcheggio del centro commerciale.