Quasi non fa più notizia. Anche ieri, nel centro antico di Afragola, si e’ registrato un crollo. Questa volta a cadere giù e’ stato un solaio di un’edificio in vico Don Minzoni, non distante da altri cedimenti che si sono avuti in città negli ultimi mesi e anni.

Anche questa volta – come nella maggioranza dei casi precedenti – l’edificio interessato dal crollo e’ una corte disabitata da tempo. Circa 40 anni, ci riferiscono i residenti della zona. Immediata la messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco. Sul posto – poco tempo dopo – e’ giunto anche il sindaco Antonio Pannone che ha tranquillizzato i cittadini. I vigili hanno riscontrato delle crepe anche nell’edificio adiacente quello il cui solaio e’ crollato, tutto però – assicurano – e’ sotto controllo. Spetterà ora ai proprietari dello stabile – che secondo quanto ci raccontano i vicini ancora non si sono presentati – farsi carico della ristrutturazione atta a non avere altri crolli. Intanto, camminare per il centro afragolese diventa sempre più difficile. Erba alta tra i palazzi. Rifiuti ingombranti ad ogni angolo. Nella non lontana piazza Rosario – restano ancora le macerie del crollo avvenuto a inizio gennaio del 2021: tanto che vi e’ crescita l’erba. Pulita da tutti i detriti, invece, ma non dalla spazzatura e dall’inciviltà via del plebiscito: strada dove crollò una palazzina disabitata sempre nel gennaio 2021.