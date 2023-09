Sulle note dell’Inno d’Italia, suonato prima dall’orchestra della scuola e poi dalla fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania, è cominciato l’anno scolastico dell’istituto comprensivo “Europa Unita” di Afragola.

Un ritorno tra i banchi di scuola che è stato un giorno di festa per i piccoli alunni ma anche l’occasione, per forze dell’ordine e istituzioni, di ribadire la presenza dello Stato in un quartiere – le Salicelle – di cui spesso si parla solo per episodi legati alla criminalità.

ASCOLTA LE INTERVISTE: