Afragola, furto di cavi di rame nel cantiere TAV Napoli-Bari: indagano i carabinieri

Furto di cavi di rame sulla linea ferroviaria. Durante la notte tra giovedì e venerdì, ignoti sono entrati nel cantiere dell’alta velocità situata in via Arena nel territorio di Afragola, cantiere che si torva sulla linea Napoli – Bari.

I ladri hanno fatto irruzione sul posto prendendo di mira i vai in rame che erano sul posto. Hanno rubato circa 120 metri di cavi per poi sparire come nulla fosse. Scattato l’allarme, sul posto sono corsi i carabinieri. I banditi erano già andati via quando i militari sono arrivati. Sono state avviate le indagini per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare i malviventi.