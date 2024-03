Ancora furti nell’area Nord di Napoli. L’ultimo, in ordine cronologico, ad Afragola. A finire nelle mire dei malviventi l’agenzia di scommesse sportive “Goldbet” in via Dario Fiore, all’angolo con via Morelli.

Afragola, furto con “spaccata” al centro scommesse: malviventi in fuga con il bottino

Come anticipa Il Mattino, i balordi hanno svuotato completamente i contenitori di monete delle slot machine. Questa volta, per evitare di destare sospetti, hanno usato un’auto rubata, una Fiat Punto, con estrema discrezione.

Invece di utilizzare la vettura per sfondare le saracinesche, rischiando di provocare un forte rumore che avrebbe attirato l’attenzione dei residenti e fatto suonare l’allarme, i ladri hanno agito con astuzia. Hanno usato la Fiat Punto come una leva, mantenendo il motore al minimo e spingendo lentamente ma costantemente finché le porte non si sono aperte. Una volta dentro, i criminali hanno aperto tranquillamente le serrature delle slot machine, portando via tutto il danaro. Dopo il colpo, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Le indagini

Il proprietario dell’agenzia di scommesse ha subito avvertito i carabinieri della compagnia di Casoria, guidati dal capitano Valentina Bianchin. Sul luogo sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile e della caserma di Afragola, guidata dal luogotenente Raimondo Semprevivo. Le forze dell’ordine hanno raccolto le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del centro scommesse e dei dintorni, per cercare di identificare i responsabili. Al momento, si sta valutando l’entità del bottino e i danni alla struttura, che sembrano essere significativi.