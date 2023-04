Sciacalli in azione ad Afragola. Un ragazzo ha fatto un incidente in via Pietro Nenni, all’incrocio con via Salvo d’Acquisto. I passanti però non avrebbero prestato soccorso: si sarebbero limitati a scattare foto. E c’è chi ne avrebbe approfittato per rubare oggetti presenti nell’abitacolo.

Afragola, fa incidente con auto: passanti fanno foto e rubano oggetti dall’abitacolo

E’ uno degli incroci da sempre teatro di sinistri stradali, al centro di decine di segnalazioni da parte dei residenti. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un giovane a bordo di un mini-suv grigio ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fuori strada. Dopo il sinistro, però, molti dei passanti avrebbero rallentato soltanto per scattare foto o fare video. C’è chi poi, si sarebbe fermato per portare via oggetti dall’auto approfittando delle condizioni di incoscienza in cui versava il ragazzo alla guida dopo l’impatto.

A denunciare l’episodio la mamma del ferito, con un post su TikTok, diventato subito virale. “Vi dovete solo vergognare – ha tuonato la donna – Mio figlio era qui in macchina e nessuno è andato vicino. Solo a guardare e avete rubato tutto dall’auto. Siete l’immondizia”. La video-denuncia, accompagnata da uno scatto che immortala la macchina incidentata, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e decine di commenti di solidarietà da parte di afragolesi e non. Il ragazzo per fortuna non avrebbe riportato ferite gravi, come spiegato dalla mamma in alcune risposte, ma è ancora in stato di choc per l’accaduto.