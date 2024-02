In un contesto di crescente instabilità politica e amministrativa, il Comune di Afragola assiste alle dimissioni di Ernesto Salzano, assessore alla cultura e alla salute e rappresentante in giunta di Fratelli d’Italia.

Afragola, si dimette l’assessore Ernesto Salzano

Nel aprile del 2023, Salzano si trovò al centro di una controversia mediatica di cui si parlò anche sui giornali nazionali per un video pubblicato sui social media. Nel filmato, l’assessore alla Cultura danzava all’interno della sua auto in movimento, celebrando il pagamento di una multa al suono di “Stayin’ Alive”. Questa sua azione, descritta come un gesto di scherno nei confronti delle autorità e delle regole, sollevò non poche polemiche.

La scelta delle dimissioni (richieste al momento dei fatti da diversi esponenti dell’opposizione) non è legata a quest’evento ma si inserisce in una serie di turbolenze che stanno caratterizzando l’attuale giunta guidata dal sindaco Antonio Pannone.

Il commento del consigliere d’opposizione Antonio Caiazzo

Tra i primi a commentare l’accaduto il consigliere d’opposizione Antonio Caiazzo. Già in precedenza, Caiazzo, aveva espresso un giudizio severo sulla giunta Pannone, definendola “inadeguata” e “politicamente imbarazzante”. Secondo l’esponente di Italia Viva, il problema non risiede tanto nei singoli individui quanto nei criteri e nei valori che guidano le scelte della maggioranza di governo e, per estensione, del sindaco.

“Salzano – scrive Caiazzo sul suo profilo fb- era l’unico assessore, tra quelli in carica, politicamente rappresentativo. Un esponente autorevole della classe politica, l’unico che si è candidato offrendo alla coalizione di governo un contributo di consensi, di idee, di professionalità. Eppure, non è stato messo in condizioni di lavorare”.

“Da inizio consiliatura – continua il consigliere – assistiamo ad un continuo valzer di poltrone, dimissioni di assessori, un’instabilità amministrativa che certifica un fallimento annunciato. Siamo ormai al giro di boa e il giudizio su questa esperienza arriva inesorabile: l’ennesima occasione persa per Afragola”.