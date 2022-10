Qualcosa si muove per quanto riguarda un nuovo sistema di videosorveglianza pubblico. Urgente ed utile ad Afragola tanto per l’ordine e la sicurezza in città quanto per contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti di rifiuti. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, non nasconde tuttavia la sua delusione dopo l’incontro con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba. Per combattere l’escalation criminale che si registra nelle ultime settimane servirebbero infatti più forze dell’ordine ma – al momento – nulla e’ stato garantito in questa direzione.

Un nulla di fatto al momento anche per la vertenza Coop: con 140 lavoratori – in gran parte afragolesi – che rischiano il posto dopo la chiusura del supermercato. Ieri, il sindaco ha partecipato anche alla riunione, voluta dall’assessore al lavoro della regione Campania Marchiello, ma si spera in un incontro più proficuo fissato per la prossima settimana.

Di seguito, l’intervista al sindaco: